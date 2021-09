Wolken blijven donker boven de begroting van Oisterwijk

Raad van Oisterwijk komt met ‘cadeautje’: verhoging ozb van de baan

8 november OISTERWIJK - Een nieuwe verhoging van de onroerendzaakbelasting met 10 procent is in Oisterwijk van de baan. Volgens het college waren die extra inkomsten voor de gemeente hard nodig, maar de raad ging daar donderdagavond niet in mee.