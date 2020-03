Wolstad: industriële sjiek aan de Piushaven

Bestuurder vliegt uit de bocht van de N260 bij Tilburg en belandt in greppel

9 maart TILBURG - Een automobilist is maandagavond rond 20.30 uur met zijn auto in een slip geraakt en vervolgens achterstevoren in een droge greppel tot stilstand gekomen. Het ongeval gebeurde in een flauwe bocht op de Burgemeester Letschertweg in Tilburg.