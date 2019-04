WonderKamer: kleinste museum van Tilburg bij het Duvelhok

Vangbox met pindakaas is het nieuwe middel tegen overlast ratten in Tilburg

7:12 TILBURG - Het aantal meldingen over ratten is afgelopen jaren fors gestegen in Tilburg. Maar gif plaatsen in de openbare ruimte is verboden en klemmen leveren gevaar op voor andere dieren en kinderen. De vangbox - eigen Tilburgs ontwerp - lijkt de oplossing. Het lokmiddel? Pindakaas!