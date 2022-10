Wonen in het ‘Venetië aan de Bergsche Maas’ heeft zo zijn nadelen

Het collier lijkt zo in haar bh te verdwijnen: ‘Wat ik daar doe? Ik weet het echt niet meer’

TILBURG/BREDA - Op een van de filmpjes laat ze een collier in haar mouw glijden, op een ander lijkt ze een sieraad in haar bh te stoppen. Haar oude werkgever, een juwelier in Tilburg, heeft de politie een hele reeks aan beeldmateriaal geleverd.

25 oktober