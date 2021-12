WonenBreburg koopt klooster Notre Dame in Tilburg voor woningen, maar ook de zusters blijven nog even

Inbraak bij MH Schiet­sport in Oisterwijk ging langs verdachte heen: ‘In die tijd vroeg ik dat allemaal niet’

OISTERWIJK/BREDA - Hij had zichzelf gefilmd tijdens de avondklokrellen in Den Bosch terwijl hij in een vernielde winkel stond. En hij had de scooter bestuurd toen een kennis probeerde om in te breken bij een schietsportwinkel in Oisterwijk. Q.T. (22) uit Den Bosch laat zich makkelijk beïnvloeden, geeft zijn advocaat aan. ,,Ik wist niet wat we daar gingen doen. Mij werd gevraagd om te rijden.”

9 december