Woning gesloten na vondst hennepkwekerij in de de Wittstraat in Rijen

Asielzoe­kers­cen­trum in Oisterwijk wordt een ‘Welkomhuis’ (zonder veiligelan­ders)

6:30 OISTERWIJK - ,,Zeggen we tegen een transgender die uit Algerije is gevlucht: ‘U bent hier in Oisterwijk niet welkom’?” Met die vraag aan de Oisterwijkse politiek zette burgemeester Hans Janssen donderdagavond de discussie over de ‘veiligelanders’ op scherp (zie BD-dossier).