Woning in Hilvarenbeek voor half jaar gesloten na grote drugsvondst

Willem II-aan­winst Ulrik Jenssen: een ‘fox in the box’ die groot durft te dromen

7:00 Héél stiekem hoopte hij op een club uit de Premier League, La Liga, de Bundesliga of de Serie A. Het werd echter Willem II voor de Noorse centrumverdediger Ulrik Yttergaard Jenssen (25). ,,Van alle opties die ik had, was dit simpelweg de beste.”