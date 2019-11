Woning in Rijen gesloten na dubbele vondst van harddrugs

VIDEO Wonen in voormalige Tilburgse kerk: 'Iets voor de liefheb­bers'

10:37 Woe 13 nov: In het Funda-aanbod in Tilburg duiken af en toe blikvangers op. Zo staat in de binnenstad Villa De Vier Jaargetijden te koop. Of neem het appartement dat nu aan de Oude Langstraat op een nieuwe eigenaar wacht. In de voormalige Sint-Theresiakerk: 445 vierkante meter voor bijna een miljoen euro.