Woning in Rijen gesloten na vondst hennepkwekerij

Tilburger (31) opgepakt in Maastricht wegens inrijden op agent

12:55 TILBURG/MAASTRICHT - Een 31-jarige Tilburger is in de nacht van zondag op maandag aangehouden in Maastricht nadat hij op een agent was ingereden en zich hevig verzette tegen zijn aanhouding. Dat meldt een woordvoerder van de politie.