Woning in Rijen voor twee maanden op slot na hennepvondst

Nieuwe rector bij Mill Hill in Goirle: Ard van Aken begint 1 april

13:49 GOIRLE - Ard van Aken is de nieuwe rector van het Mill Hill College in Goirle. Hij begint op 1 april en volgt Rijk Vlaanderen op die zijn functie om gezondheidsredenen heeft neergelegd. Van Aken is nu nog directeur van het d’Oultremontcollege in Drunen.