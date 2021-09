Woningbrand in Dongen snel gedoofd

Bier drinken naast de brouwke­tels: in de Spoorzone strijkt een ‘pub brewery’ neer

17 september TILBURG - Een craft beer of speciaalbiertje drinken, hapje erbij, terwijl op een paar meter afstand de brouwers in de weer zijn met de volgende batch goudgeel gerstenat. In de Spoorzone - in de industriële rij bebouwing waar eveneens RAW zit - strijkt in het voorjaar de LOC Brewery met een horecazaak neer. Want ook kleine brouwers worden groot.