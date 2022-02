Woningnood? Dit pand in het centrum van Goirle staat al 17 jaar (!) leeg

COLUMN Theo en Theo en het mysterie van de schaar

Theo en Theo. Ik vind het een leuk duo. Gisteren zag ik ze shinen. In het Spoorpark. Rapper T.O. en burgemeester Theo. Ze spelen allebei een prominente rol in een Tilburgs verkiezingsfilmpje. Een vrolijke oproep aan jongeren om te gaan stemmen. En ik moet zeggen: het is een prima promo. T.O. cool, calm & collected op de voorgrond, de burgemeester als actor in a supporting role net iets daarachter. Met een gigantische schaar in zijn hand. Een scháár!

19 februari