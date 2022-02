Woningoverval in Tilburg, politie zoekt tevergeefs naar daders in omgeving

Schorpioe­nen, krokodil­len of een hert; dit is waarom ijshockey­clubs voor dieren in naam of logo kiezen

Dieren zijn populair in reclames en in de sport. Beren, katten of haaien. Je ziet ze terug in logo’s, clubnamen of als mascotte. Tilburg Trappers heeft op het shirt, in het clublogo en als mascotte het Canadese hert Bucky Buckaroo omarmd. Maar waar komt dit fenomeen voor dierennamen vandaan?

