Woningoverval in Tilburg, politie zoekt tevergeefs naar daders

Gedoe binnen GemeenteBe­lan­gen Loon op Zand ettert door: raadslid Stobbelaar van de kieslijst geknikkerd

KAATSHEUVEL - Het gerommel binnen GemeenteBelangen Loon op Zand houdt aan. Nadat vorige maand wethouder Gerard Bruijniks onverwacht opstapte uit onvrede over de gang van zaken binnen de partij, heeft het bestuur nu op het laatste moment zittend raadslid Frans Stobbelaar van de kieslijst geschrapt. Die is not amused. ,,Ze vinden me een lastpak. Het bestuur wil alleen raadsleden die ze kunnen beïnvloeden.”

3 februari