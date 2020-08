Woningoverval in Tilburg: verdachten nog voortvluchtig

Automobi­lis­te vliegt uit de bocht en eindigt in tuin in Moergestel

3 augustus MOERGESTEL - Op de Oirschotseweg in Moergestel is maandagavond een vrouw met haar auto uit de bocht gevlogen en in een tuin van een woning terechtgekomen. De automobiliste kwam wonder boven wonder met de schrik vrij.