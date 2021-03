Woningovervallers Tilburg ook verdacht van overval in Lieshout waarbij bewoner urenlang vastzat

Mannen uit Best en Tilburg (23 en 19) gepakt voor woningover­val Lieshout waarbij slachtof­fer uren is vastgehou­den

23 februari LIESHOUT - De politie lijkt met de aanhouding van twee mannen uit Best en Tilburg belangrijke stappen te hebben gezet in het onderzoek naar de overval op een woning in Lieshout in december. Meerdere overvallers hielden in de nacht van 10 op 11 oktober de bewoner vanaf middernacht uren vast terwijl ze zijn huis aan de Servaasstraat doorzochten. Ze zouden hem hebben bedreigd met een vuurwapen en geld hebben geëist.