Woningruil direct populair in Tilburg: 'dit is het ideale plaatje’

Ze heeft een paar hectische weken achter de rug, maar is dolblij met haar nieuwe stulpje. Dik vijf jaar woonde Angela Snoeren (30) met haar dochtertje Jeanne (5) in een tweekamer-appartement van TBV Wonen in de Rentmeesterlaan in Tilburg. Maar anderhalve week geleden kon ze na veel klussen haar intrek nemen in een maisonette van Wonen Breburg in de Bellinistraat. ,,Jeanne was echt toe aan een eigen slaapkamer. Nu heb ik er drie plús een zolder. Mij hoor je niet klagen”, lacht ze.