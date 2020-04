Woningsnacht in Oisterwijk: vier uur durende show op LOVO, Facebook en YouTube

Daar ging wel gedoe met de gemeente aan vooraf . Kox had Chiem in zijn afgesloten café voor de camera willen laten zingen, met slechts twee andere mensen erbij. Oisterwijk stond dat echter niet toe op basis van de noodverordening van de Veiligheidsregio. De angst bestond dat het optreden toch volk naar De Lind ging trekken.

Kox week vervolgens uit naar een radiostudio in Best. Hij bedankte de gemeente in een mail voor hun gebrek aan medewerking, want alle publiciteit daaromheen had veel extra kijkers getrokken.