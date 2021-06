Woongroep Zonnewend’ in Hilvarenbeek zoekt nog twee ‘gezinsleden’

Het coronajaar doorkruiste veel plannen en iedereen heeft wel zijn eigen verhaal wat die beperkingen voor gevolg hadden. Voor de nieuwe woonvoorziening Zonnewend’ in Hilvarenbeek betekende de corona-uitbraak in maart vorig jaar - de maand dat hun voorziening opende - dat enkele appartementen leeg bleven. Zeven bewoners zijn er nu. Er is plek voor twee meer.

,,In een periode dat velen op zoek zijn naar een eigen plekje om te wonen, is dat meer dan jammer”, zegt Carel Geenen. Hij trekt sinds kort de kar van de stichting AVE, die het wonen in de woonvoorziening mogelijk maakt. ,,Maar twee woonplekken leeg wil niet zeggen dat iedereen er zomaar kan komen wonen”, zegt Hanne van Breda, de moeder van Brechje die er nu een jaar woont.

Gezin

,,Op Zonnewend’ streven we een gezinssituatie na met personen die oorspronkelijk niet tot hetzelfde gezin behoorden”, vult Susanne Verhelst, de moeder van Veerle, aan. ,,De bewoners hebben primair een verstandelijke beperking. Daarnaast is er sprake van een zekere vorm van autisme. We gaan ervan uit dat het voor iedereen een meerwaarde is om samen een groep te vormen en daar in meer of mindere mate in te participeren.”

,,Dat is misschien ook wel de moeilijkheid”, zegt Geenen. Hilvarenbeek kent hem als voorzitter van Elckerlyck, maar nu hij bij AVE een nieuwe uitdaging heeft gevonden, wil hij het mogelijk maken om ook de laatste twee plekken te bezetten. ,,De bewoners zijn tussen de 20 en 40 jaar en hebben allen in meer of mindere mate hun dagbesteding buiten de deur. ’s Morgens wordt de tafel gedekt voor het ontbijt en ’s middags voor de lunch. Voor degenen die het aankunnen en op dat moment aanwezig zijn, vinden dat soort activiteiten in gezamenlijkheid plaats. Het diner wordt zoveel mogelijk samen vers met de begeleiders bereid.”

Overgang

,,De begeleiders, die in dienst zijn van Woondroomzorg, hebben gezorgd voor een overgang van het wonen van de thuissituatie naar het groepswonen”, zegt Van Breda. ,,Zij onderschrijven ook de gedachte om in gezamenlijkheid op te trekken. We willen te allen tijde de bewoners uitnodigen om deel te nemen aan gezamenlijke activiteiten, ook al is dat voor de personen in deze doelgroep soms een pittige opgave. De woonvoorziening is zelfvoorzienend waar dat kan. Zo hebben we ons eigen vervoer met vrijwilligers naar de dagbesteding.”

Geïnteresseerden voor het wonen in Zonnewend’ kunnen zich aanmelden op (info@stichting-ave.nl).