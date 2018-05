Wooninitiatief Benjamin in Diessen houdt herinnering aan Jim levend

Air­bag-die­ven nog steeds actief in Brabant, Kaatsheu­vel ditmaal slachtof­fer

19:40 KAATSHEUVEL -Airbag-dieven hebben in de wijk Draaiboom in Kaatsheuvel in vele auto's ingebroken om daar de airbags uit te stelen. Dinsdagnacht is er ingebroken in auto's die geparkeerd stonden in de straten Mark, Rijn, Alm en Molenbeek.