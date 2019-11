Wooninitiatief Benjamin in Diessen krijgt cheque van ANWB voor rolstoelbus, ‘Want mobiel zijn brengt geluk’

Benjamin is een wooninitiatief voor elf jongeren met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking. Hoofddirecteur van de ANWB Frits van Bruggen was vrijdag hoogstpersoonlijk naar Diessen gekomen om de cheque te overhandigen. Hij had zich vooraf goed verdiept in het Brabantse dorp . Zo wist hij dat ze er een supermarkt hadden. En een bakker. Zelfs kroegen. Daar had Chris Aerts, voorzitter en initiatiefnemer van Benjamin, nog wel meer aan toe te voegen. ,,We hebben hier ook mensen die heel veel voor elkaar krijgen”, zei hij trots. Hij wees op het grote draagvlak dat in Diessen en omstreken bestaat voor Benjamin. Dat blijkt wel uit het aantal stemmen dat het woonproject kreeg bij de verkiezing van de ANWB-campagne. In totaal waren er 41 inzendingen.