Woonruimte voor vleermuis en zwaluw dijt in Tilburg flink uit

Jubilerend Lustwaran­de kijkt weer vooruit

7:00 TILBURG - Het was soms kantje boord. Maar de stichting Fundament overleefde een bijna-faillissement en een ernstige ziekte van artistiek leider Chris Driessen. Fundament veranderde zijn naam in Lustwarande en is toe aan een jubileumexpositie. De tiende in de Oude Warande in Tilburg.