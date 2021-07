Woontoren Spoorpark heeft alleen nog naam nodig na zegen van de buurt

Even schrikken van woontoren­plan in Tilburgs Spoorpark

30 januari TILBURG - In de Van Beurdenhoek van het Spoorpark in Tilburg komt mogelijk een woontoren van 70 meter: tweemaal zo hoog als het eigenlijke plan, de helft van Westpoint. Dat is schrikken voor omwonenden, maar per se afwijzend zijn ze niet.