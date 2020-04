Woontorens: Brabander komt, Bankier nog onzeker

Zo zeker is de bouw van De Bankier, het wat hogere en luxueuzere zusje op de hoek van de Spoorlaan en de Magazijnstraat, nog niet. Deze toren van CRA Vastgoed en Novaform Vastgoedontwikkelaars krijgt een kleine 120 appartementen: 50 voor de verkoop en 70 voor de verhuur. Voor de huurappartementen is CRA in gesprek met een belegger, maar de koop is nog niet gesloten.



De luxere, hooggelegen appartementen, zijn begin deze maand in de verkoop gegaan en dat loopt ‘best goed’, zegt ontwikkelaar Bas Dikker. ,,Voor de vijftig woningen heeft zich inmiddels het dubbele aantal belangstellenden.” Volgende maand wil CRA vervolgens de toewijzing opstarten. De belofte aan de gegadigden is dat er nog dit jaar of uiterlijk volgend jaar wordt gebouwd.



Maar het is de vraag hoe realistisch dat is. Er moet nog een bestemmingsplanprocedure worden doorlopen, de coronacrisis brengt nieuwe onzekerheid én een prangend probleem met de buurman moet nog worden opgelost. Volgens eigenaar Sietse de Wit van Spoorlaan 348 (waarin Indicia zit) is het parkeergedeelte van de Brabander voor een stukje op zijn grond gepland. ,,Dat gaat maar om zo’n zeven vierkante meter. Maar het zou straks zomaar de inrit naar onze parkeerruimte kunnen blokkeren”, stelt hij.