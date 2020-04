Woontorentje als levertraan: even slikken, goed voor Groenewoud

,,Een woongebouw van tíen hoog. Oei, dat is even slikken”, zegt Wil Verschuren over het jongste plan voor het Pater van den Elsenplein. Maar eenmaal van de schrik bekomen spreekt de voorzitter van wijkraad Groenewoud spontaan zijn steun uit. ,,Dit is natuurlijk één pakket met een nieuw gezondheidscentrum ernaast: heel voornaam voor de wijk. Want anders moeten mensen straks over de ringbaan naar de dokter.”