Woonwijk Van Besouw: raad Goirle staat met rug tegen de muur

GOIRLE - Van Besouw wordt een mooie, hoogwaardige wijk, daar is de gemeenteraad van Goirle het in hoofdlijnen wel eens. Maar zeggenschap is ver te zoeken. En er zijn weinig huizen voor mensen met een krappe beurs

De gemeenteraad van Goirle is geërgerd over het gebrek aan invloed op de nieuwe woonwijk op het voormalig terrein van textielfabriek Van Besouw. Ondanks eerdere toezeggingen van het college mag de raad pas haar zegje doen nu het plan op papier gereed is en huizen al te koop staan.

‘U vangt bot’

Mocht de raad het bestemmingsplan willen wegstemmen (wat niet zal gebeuren, want een meerderheid lijkt voor), dan hangt een claim van de projectontwikkelaar boven het hoofd, zo waarschuwde wethouder Liselotte Franssen. ,,Er liggen veel gedegen onderzoeken onder het plan. Bij de Hoge Raad vangt u bot.” ,,Dat is te bezopen voor woorden", reageerde Arno de Laat van de Arbeiderspartij daarop.

De raad sprak tijdens een oordeelsvormende vergadering over het woongebied Van Besouw aan de zuidrand van Goirle. Het definitieve besluit valt later. In het gebied wil ontwikkelaar Nederlandse Bouw Unie een hoogwaardige woonwijk bouwen met behoud van historische gebouwen als de fabrieksschoorsteen en de portierswoning.

Mensen met weinig geld

In de eerste fase komen 155 woningen, later nog eens 35. Volgens Jan Voesenek, de directeur van NBU, zijn er 160 koopwoningen en dertig in de sociale huur. Zo'n 78 procent van de huizen is verkocht, vooral door mensen uit Goirle en Riel (zeventig procent) en Tilburg (twintig procent). De goedkoopste woning is 325.000 euro. SP en Arbeiderspartij zijn verbolgen over het gebrek aan huizen voor starters en mensen met weinig geld.

Deborah Eikelenboom (SP): ,,We moeten niet bouwen voor een projectontwikkelaar, maar voor de inwoners. Ook voor ouderen die dicht bij het centrum willen wonen.” Arno de Laat: ,,Mensen met een krappe beurs, textielarbeiders die daar hebben gewerkt, zij kunnen straks langsfietsen en zwaaien. Een huis kopen kunnen ze niet.”

Rug tegen de muur

Pernell Criens(PvdA) zei dat de raad met de rug tegen de muur staat en stelde voor om bij nieuwe bouwplannen ook in zee te gaan met kleinschalige initiatieven en CPO 's (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap) en niet uitsluitend met een ontwikkelaar.

Ad van Beurden (VVD) vond ook dat de raad te weinig grip heeft op het plan, maar zijn partij stemt wel voor. ,,Het is een mooi plan.” Dat vindt een meerderheid van de raad.

Parkeren

Omwonenden vrezen voor veel verkeer door het centrum en zijn voorstander van een knip in de wijk zodat automobilisten via de Beeksedijk de wijk inrijden. Ook vrezen ze voor meer geparkeerde auto's in de Kerkstraat.

Tess van de Wiel (CDA) opperde het plan om voor de afwikkeling van het verkeer in Goirle een alomvattend plan te maken en niet steeds naar deelgebieden te kijken. Op redelijk korte termijn komen er nieuwe wijken bij Havep en in de Bakertand.