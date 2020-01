Wooow, wat worden die carnavalswagens in Tilburg hoog!

,,Voor die kinderen is het hier natuurlijk een grote speeltuin’’, zegt Martijn Lavoir, lid van de Tilburgse Raad van Elf en gistermiddag in vol ornaat gids voor basisschoolkinderen die een kijkje komen nemen in de reusachtige bouwhal van Carnavalsstichting Tilburg. Daar staan tientallen uit de kluiten gewassen praalwagens op de optocht te wachten.

Robots en tractoren

Afgelopen zondag stond het 'grote' Waogeslouwe (wagenkijken) al op het programma, dinsdag waren basisschoolkinderen uit de groepen 5 tot en met 8 aan de beurt. ,,Dit is natuurlijk de mooiste plek om aan kinderen het principe van carnaval uit te leggen, vindt Lavoir. ,,Soms duurt het even om het enthousiasme aan te wakkeren. Maar wanneer je met jongens over tractoren, robots en techniek praat, komt dat al snel goed.

Quote Ik zou geen zin hebben om zelf een wagen te maken, dat is zoveel werk Enes Malik , vindt de wagens wel mooi Dat treft bij het zevenkoppige groepje van basisschool Jan Ligthartschool Rendierhof dat door Lavoir wordt rondgeleid en enkel uit jongens bestaat. ,,Weten jullie wat de taak van de prins tijdens carnaval is?, vraagt hij . Met 'de baas van de stad' komt Eren Gül (12) een heel eind in de buurt. ,,Leuk om te zien hoe alles beweegt en hoe dat gemaakt is’’, vindt hij, zonder zelf al te veel gevoel bij carnaval te hebben. ,,De grote optocht heb ik wel eens gezien, maar ik weet niet of ik er dit jaar weer naartoe ga.’’

Klasgenoot Milo Korenberg (12) is vooral onder de indruk van de techniek achter de immense bouwwerken. 'Wooow, moet je die kraan zien', wijst hij naar een mechanische arm die voor de bewegingen van een grote papier-maché pop moet zorgen. Even later mogen de mannen bij hoge uitzondering even plaats nemen óp de wagen. De kreten en het gegil dat die mogelijkheid oplevert, overstemt de knallende carnavalsmuziek op de achtergrond.

Zoveel werk

De kinderen worden door Carnavalsstichting Tilburg ook zelf aan het werk gezet. Per school wordt met vetkrijt een carnavalstekening gecreëerd en voor degenen die goed hebben opgelet is er een kleine quiz die vragen behandelt over het carnaval en de verenigingen die Kruikenstad rijk is.

Lavoir: ,,Ik zie af en toe vooral ongeloof over de moeite die de bouwers bijna een jaar lang nemen om de wagens voor een dag op te tuigen. Dat is soms moeilijk te begrijpen.’’