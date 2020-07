Worden de Tilburgse Social Sofas straks ook in de VS gemaakt?

TILBURG - Gaan Amerikaans veteranen straks ook de Tilburgse Social Sofas maken aan de andere kant van de plas? Karin Bruers hoopt in elk geval van wel en wil volgend jaar naar Californië om te kijken of het starten van een mozaïekatelier daar lukt.

Het balletje ging rollen afgelopen mei, toen oprichter van de Social Sofa Karin Bruers in gesprek raakte met Mike Brady. Hij is werkzaam bij de Greystone Bakery, waar ze er een op zijn minst opmerkelijk aannamebeleid op nahouden. ,,Iedereen wordt daar gewoon aangenomen", vertelt Bruers, van mensen zonder CV tot ex-criminelen. Daarna wordt vanzelf wel duidelijk of iemand goed is in zijn werk, in dit geval het helpen bij de productie van brownies en muffins voor onder meer ijsmerk Ben & Jerry's.

Dat betekent dus niet dat alle medewerkers het redden. En er is bovendien ook nog een wereld te winnen op sociaal gebied in Amerika, stelt Bruers. Redenen waarom Social Sofas heel goed ook in de VS gemaakt kunnen worden.

Volledig scherm Karin Bruers © John Schouten / PVE

Mensen met ‘een afstand tot de arbeidsmarkt’ (een term waar Bruers niet echt gelukkig van wordt) werken bij Social Sofa onder meer aan de mozaïeken voor op de betonnen banken, waarvan er honderden in Tilburg staan en een kleine tweeduizend op de wereld.. ,,Ik leidde Brady rond in ons kleine atelier, hier in het Duvelhok in de Josephstraat. Ik vertelde hem over de vrouw die toen aan het werk was en leidt onder seksuele trauma's. Zodra ze hier werkt, denkt ze daar niet aan. En oer een jongen die normaal zijn bed niet uitkomt vanwege depressies, maar hier elke dag weer staat. Het werk zelf is helend, zei Brady daarop ook. En dat klopt ook. Deze mensen keren misschien wel nooit terug in het normale circuit, met functioneringsgesprekken en vergaderingen, maar sommigen moet je daar ook niet mee lastig vallen. Het werk zelf is het medicijn.”

In Amerika is het de bedoeling dat veteranen uit Afghanistan gaan werken aan de mozaïeken. Mensen die zoveel ellende hebben meegemaakt, dat je hen ook niet hoeft lastig te vallen met het ‘normale’ arbeidsproces, aldus Bruers. Inmiddels zijn er al een hoop gesprekken gevoerd, en zou Bruers eigenlijk in mei naar Amerika zijn gevlogen. Ook hier zorgde corona voor uitstel, maar zeker geen afstel, als het aan Breurs ligt. ,,Ik heb al gesprekken gehad, onder meer met het Nederlandse consulaat en de burgemeester van Stockton. We hebben een locatie op het oog. We willen komende tijd gebruiken om ons netwerk te vergroten en bedrijven te zoeken waar we verder mee kunnen.” En, afhankelijk van wat corona doet, moet de eerste Amerikaanse sofa dan komend jaar realiteit zijn.