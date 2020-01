Wordt het in Tilburg nog wat met Stadsbos013? ‘Het is struikelend voorwaarts’

,,Struikelend voorwaarts", vatte wethouder Mario Jacobs (GroenLinks) maandag het proces samen om Stadsbos013 onder inwoners bekender en beminder te krijgen. ,,We zijn al drie jaar bezig, maar dit is nog steeds de pioniersfase”, erkende hij in een door de LST-fractie aangevraagde gedachtewisseling met gemeenteraadsleden.

Volledig scherm De Genderbaan in de Kaaistoep. Een konijn zoekt zijn broertje of zusje. Maar daar hebben kraaien zich al over ontfermd. © Marti de Brouwer

Het is groter dan het Bois de Boulogne of het Amsterdamse Bos. Het ligt vrijwel aaneengesloten aan de zuidwestkant van de stad, slechts door twee grote wegen doorsneden: de Bredaseweg en Gilzerbaan. Maar bij de Tilburgers blijven nog steeds vooral de delen van het geheel hangen. Warande, Kaaistoep, De Gaast et cetera.

,,Toch merk ik wel dat het Stadsbos013 aan naamsbekendheid wint”, zegt Frans-Jan Bertens, een van de mensen die er de schouders onder zetten. Als ‘expeditieleider’ probeert hij initiatieven ‘van onderaf’ uit of voor het gebied te filteren en verder te brengen. Toonaangevend is de populaire (maar ook niet onomstreden) mountainbikeroute die er doorheen kronkelt.

Volledig scherm In Stadsbos013 zijn 10.000 bomen geplant. Ze worden beschermd en gemarkeerd. © Marti de Brouwer

Veel schijnbaar tegenstrijdige belangen vechten in het gebied om voorrang. Waterwinning, recreatie, ecologie en doorkruisbaarheid bijvoorbeeld. De Tilburgse gemeenteraad heeft vorig jaar een ‘ruimtelijk raamwerk’ vastgelegd: waar willen we met dat Stadsbos naar toe, en wat kan dan wel en niet?

Op dat laatste klip en klaar antwoord geven blijkt ondoenlijk. De gemeente ziet wel ruimte voor ontwikkelingen, maar het bestemmingsplan bevriest eigenlijk alles. Er wordt nu geprobeerd om dan maar per deelgebiedje ‘spelregels’ vast te stellen. Een evenement? Op de ene locatie is het absoluut taboe - er zou eens olie naar het drinkwater lekken. Op een andere plek kan het weer wel, op kleine schaal. En waar mag de hond los?

Stadsbos-centra

Lastig voor de samenhang ook: Stadsbos013 telt vierhonderd grondeigenaren. De gemeente Tilburg zelf heeft iets meer dan een kwart in bezit. Daar moet de openlegging van het gebied de komende jaren toch echt van de grond komen. Onder andere door een diagonale fietsroute. Op acht plekken zijn Stadsbos-centra gedacht, startpunten voor verkenning met informatie en kleine horeca.

Volledig scherm Zorgkwekerij Hofbomen. © Marti de Brouwer

Helemaal stil staat het ook weer niet. Het Bels Lijntje is verbreed, in Klein-Tilburg verrees een mini-camping. In de Kaaistoep zit Hofbomen, een kwekerij waar mensen met een beperking dagbesteding vinden.