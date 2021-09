Wouter en Amber kochten een huis in Kaatsheuvel dankzij een briefje in de brievenbus

Justitie trekt alles uit de kast in chroom-6-zaak tegen gemeente Tilburg en NedTrain

7 september TILBURG - Justitie trekt alle registers open in de zaak tegen de gemeente Tilburg en NS-dochter NedTrain in het chroom-6-drama. Dat blijkt uit de tenlastelegging die dinsdag door het Openbaar Ministerie is gepubliceerd. De boete kan volgens advocaat Rob Milo oplopen tot rond de 1 miljoen euro.