WOZ-waarde stijgt het hardst in vier grote Brabantse steden; bekijk hier de huizenprijzen in uw gemeente!

KaartDe WOZ-waarde van woningen in Brabant stijgt in iedere gemeente. De grootste stijging wordt gezien in de vier grote steden: Breda, Tilburg, Den Bosch en Eindhoven. Opvallend is de forse stijging in de gemeente Meierijstad, waar de WOZ net zo hard stijgt als in de grote steden.