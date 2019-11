Wringersgat presenteert Prins Frank d'n Irste in ’t Rijens Vat

RIJEN - In café ’t Rijens Vat in Wringersgat is zaterdagavond Prins Frank d’n Irste onthaald. Het is voor het eerst dat Frank Raaijmakers het carnaval in Wringersgat voor gaat. Raaijmakers was de afgelopen twee jaar adjudant bij Prins Toon d’n Irste. Hij is acht jaar verbonden aan de Rijense Carnavalsstichting (RCS), waarvan vier jaar als bestuurslid. en is vijf jaar voorzitter van de Raad van Elf geweest. Hofdames zijn Marcia Veldhuis en Lisette Bouman.