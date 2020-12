Xue en Zuno kunnen niet naar huis met kerst maar wel avondje oer-Hollands gourmetten

Volledig scherm Rémon Ringelenstein (vooraan in het midden) zit aan de fondue met zijn gast Reinier, aan de andere tafel zijn Zuno uit India en Xue uit China (rechts) aangeschoven voor de oer-Hollandse traditie van gourmetten met kerst. © Jan van Eijndhoven

Zelfs in een gewone kerstvakantie is het vaak lastig voor een student uit China of India om even naar de familie thuis te gaan. Corona maakt dat allemaal nóg een stuk lastiger. Wie het land uit wil, moet daar en hier bij terugkeer tien dagen in quarantaine. Vandaar dat dit jaar ook veel studenten uit Europese landen noodgedwongen in Tilburg blijven. Het gaat om studenten uit onder meer Italië, Polen en Duitsland die dit jaar voor het eerst niet naar huis gaan in de kerstperiode.

Marktplaats voor sociale activiteiten

Daar moeten we wat op bedenken, vond de Tilburgse universiteit. De openbare Facebook-groep Together Online werd opgericht, een soort Marktplaats voor sociale activiteiten via de universiteit. Hier kan iedereen zich aanmelden als gast én gastheer of gastvrouw voor een etentje in deze kerstvakantie. Zo nodigde student Rémon van Ringelenstein twee mensen aan uit zijn kerstdis.

,,Juist met kerst mag niemand alleen zijn", zegt Rémon (27), student strategisch management aan de Tilburg University. ,,Studenten die van ver komen en hier geen familie hebben, kun je niet eenzaam thuis laten zitten.” Dus opende hij zijn deuren voor de Indiase student Zuno en de Chinese Xue voor een - coronaproof- avondje oer-Hollands gourmetten in zijn Tilburgse appartement. Zuno (29) doet aan de Tilburgse universiteit zijn promotie-onderzoek, Xue (35) is klaar met haar studie en zoekt werk in Nederland.

Ook rector Van de Donk nodigt studenten uit

Zeker zes mensen, en waarschijnlijk meer, hebben deze vakantie maximaal drie buitenlandse studenten thuis uitgenodigd. Om samen te eten, en samen bordspellen of legpuzzels te doen. Van Ringelenstein: ,,Kerstmis is een feest van hoop. Zelf heb ik door het geloof ervaren dat er hoop is, zelfs in deze moeilijke situatie tijdens corona. Die hoop wil ik doorgeven.” Ook rector Wim van de Donk heeft zich aangesloten. Maandag schuiven twee Chinese studentes aan bij hem en zijn vrouw thuis.

Huiskamer van het Tilburgse studentenpastoraat, open tijdens de kerstvakantie. Er is ruimte voor maximaal zeven studenten, voor een gesprek of een bordspelletje.

Nu de Maranathakerk in Tilburg vanwege corona is gesloten, heeft het studentenpastoraat een speciale huiskamer voor maximaal zeven personen ingericht, voor iedereen die wat gezelschap zoekt voor een gesprek of bordspel. Voor studenten die een kerkdienst willen bijwonen zijn er virtuele Nederlandse en Engelstalige diensten via chaplain.nl tijdens de kerstdagen, nieuwjaar en Driekoningen.

Buitenlandse én Nederlandse studenten kunnen op Oudjaarsavond meedoen aan een online pubquiz, vragen zijn zowel in het Engels als Nederlands beschikbaar.