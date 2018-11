Yannick (17) uit Rijen boort extra inkomstenbronnen aan voor onderzoek naar leukemie

Om tot een aardig bedrag te komen, moet je echter wel heel veel doppen hebben. En dus boort Yannick nu extra inkomstenbronnen aan.

Reden voor de goede doelenactie van Yannick is een hele trieste. Op 27 juli overleed namelijk zijn 11-jarige broertje Jayden aan acute leukemie. ,,Al toen we hoorden dat Jayden zo ziek was, wist ik dat ik geld wilde gaan inzamelen voor meer onderzoek. Zodat de kans dat er nog meer kinderen aan deze ziekte overlijden toch een beetje kleiner wordt.”

Reclame

De 17-jarige vwo5-scholier aan het Frencken College in Oosterhout maakte veel reclame voor zijn inzamelingsactie in de vorm van flyers en natuurlijk via social media: ,,De reacties van mensen waren erg enthousiast. Er kwam zelfs een tv-ploeg van Hart van Nederland langs voor een reportage. In Rijen zijn er diverse inleverpunten. En op mijn school staat ook een inleverdoos natuurlijk.''

Tot nu toe zamelde Yannick zo'n 65 grote zakken in. Allemaal vol met doppen van statiegeldflessen, doppen van wasmiddelflacons, van melkverpakkingen, drinkflesjes, chocopasta, pindakaas en ga zo maar door.

Emballageknop

Per zak levert dat de Rijenaar ongeveer 2 euro op, dus de kassa voor het goede doel rinkelde vooralsnog nog niet al te hard. Maar daar heeft Yannick iets op gevonden: ,,De vader van een jongen uit mijn klas is de eigenaar van Martens Beton uit Oosterhout. Hij hoorde van mijn actie. Zij hebben een led-reclamebord langs de A59 staan. Die mag ik nu twee keer twee weken verhuren aan adverteerders. Er zijn al een paar gegadigden. En vanaf januari kunnen mensen in dertien winkels in de regio via de emballageknop aan mijn actie doneren. Dat levert hopelijk duizenden euro's op.''