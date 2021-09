Zak chips gaat op Instagram, maar die grote hennepvangst ook: ‘Dat maakt het politiewerk net iets persoonlijker’

3 doden Verkeers­dra­ma in Spanje komt hard aan in Tilburg: 'Het waren zulke lieve, rustige jongens’

3 september ,,Lieve, rustige jongens die werkelijk geen vlieg kwaad deden.” In Tilburg-Noord is met ontsteltenis gereageerd op het verkeersdrama in het Spaanse Baskenland, waarbij drie jongens uit dezelfde wijk om het leven zijn gekomen. Het gaat om de Marokkaanse neven Bilal en Ilias en hun Somalische vriend Abi, bevestigt een goede bekende tegen deze site. De jongens werden slechts 19 en 20 jaar oud. Het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt het nieuws en biedt hulp aan de nabestaanden, aldus een woordvoerder.