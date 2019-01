Zanger Duncan uit Tilburg wil anders zijn. Dat gaan straks 200 miljoen mensen zien

Bodemschat te Oisterwijk: parkeer­trom­mel voor 36 auto's (zo goed als nieuw)

8:13 TILBURG - Er zit goud in de Oisterwijkse bodem verstopt. Dat beloofde in 2003 althans de kop boven een artikel over het technologisch vernuft dat vanaf de Tuinweg de wereld ging veroveren: ‘Parkeren is het verborgen goud’.