Zanger Thom Craane was altijd al entertainer: ‘Boodschappen doen kan uren duren’

Thom Craane was een jaar of vijftien. Een vriendinnetje - niet zíjn vriendinnetje – vroeg of hij een lied voor haar wilde zingen. Op zijn kamertje kwam uit zijn keel ‘Ik heb je lief’ van Paul de Leeuw. ,,Toen waren er tranen”, weet Craane (29) nog maar al te goed. ,,Ik vroeg: was het zó slecht? Maar het was van ontroering.” Een paar maanden later, op haar verjaardag, trad hij voor de eerste keer op.