Zanger Twan Lijten huurt het Metropole Orkest in om zijn oude hit in een nieuw jasje te steken. Daar hangt een flink prijskaartje aan

Bestuurder (26) rijdt tegen verkeerspa­len en weigert ademtest in Diessen

DIESSEN - Een 26-jarige bestuurder is donderdagavond opgepakt nadat hij tegen meerdere verkeersborden en verkeerslichten is gereden op de Beerseweg in Diessen. Volgens de politie was de automobilist mogelijk onder invloed, maar hij weigerde een ademtest.

10:40