Zanger Wesley hield altijd zijn baan aan: 'Geen groter contrast met maandagochtend in de fabriek’

Van alle volkszangers uit Tilburg en omgeving heeft Wesley de bekendste voornaam en de minst bekende achternaam. Zijn volle naam past precies op de maat van Repelsteeltje: ,,Niemand weet, niemand weet, dat ik Wesley Jacobs heet.” Maar Wesley heeft genoeg aan zijn voornaam. Het zijn de andere zingende Wesleys (inclusief zijn stadsgenoot Wesley van Gorp) die ook nog een achternaam hebben. Die ook wel een achternaam móeten hebben, want Wesley is een beschermde merknaam.

Woorden als merk, branding en marketing komen vaak langs in dit gesprek. Van zijn collega’s in de regio Tilburg is hij wellicht de meest ondernemende, alsook de meest trendgevoelige. Soms zelfs een trendsetter. Zoals begin deze eeuw, toen hij bij optredens twee achtergrond-danseressen had. ,,Waar zag je dat nou? Ja, bij Jody Bernal. Maar in het levenslied nergens.”

Quote Danseres­sen? Waar zag je dat nou? Ja, bij Jody Bernal. Maar in het levenslied nergens Wesley Jacobs, Zanger

Het was ook in die tijd dat Wesley groots opgezette concerten verzorgde. Een idee dat ontstond na zijn eerste schouwburgconcert. ,,De dag na m’n concert hoorde ik in Broekhoven de mensen vertellen: We zijn gisteren naar Wesley geweest en daarna nog naar Le Clochard en De Lindeboom. Maar ik wilde dat ze het de volgende dag over míj hadden, niet over ‘daarna’.” Dus bouwde Wesley zijn concerten uit tot evenementen die zo’n zes uur duurden. ,,Na zo’n show ga je rollend je bedje in.”

Wildgroei

Wesley merkte echter dat er op een gegeven moment een wildgroei ontstond aan kaartjes: ,,Eerst moesten mensen er echt iets voor over hebben om iets van je te bemachtigen, of om je live te kunnen zien. Toen sites als ‘Ticketveiling’ opkwamen, zag je dat tickets vanaf 1 euro werden aangeboden of dat mensen twee kaartjes bij een fles Remia kregen.”

Gelukkig stond of viel Wesley’s loopbaan niet bij de grote concerten. De optredens gingen gestaag door, er was een realitysoap op SBS6, vorig jaar nog presenteerde hij voor Omroep Brabant een tv-serie over erfgoed. Daarnaast hield hij altijd zijn baan aan in een fabriek voor technische kunststof, waar hij inmiddels is opgeklommen tot operationeel manager.

Quote In dit vak word je op handen gedragen. Dan is er geen groter contrast denkbaar dan maandagoch­tend in de fabriek Wesley Jacobs, Zanger ,,Dat houdt me met beide benen op de grond. In dit vak word je op handen gedragen. Dan is er geen groter contrast denkbaar dan maandagochtend in de fabriek.”

Klassiek

Ook blijft Wesley zich muzikaal verbreden; hij kiest niet voor het geijkte patroon. Hij volgde klassieke zanglessen, ging heel bewust naar concerten van Eric Clapton, The Eagles en Lionel Ritchie. Om andere indrukken op te doen. De muziek voor zijn hit Ze danst daar eenzaam door de nacht deed hij op in een Grieks restaurant.

Hoe Wesley de onvoorspelbare samenleving van nu en straks te lijf gaat? Hij zit er nog op te broeden. ,,Je timing moet kloppen. Mensen zijn nu met andere dingen bezig, of ze wel of niet een vakantie kunnen plannen bijvoorbeeld. Dan hoef je niet heel de tijd te roepen: Hallo, Wesley is er ook nog. Maar de uitgangspunten zijn altijd hetzelfde: je moet kijken wat jij graag zou willen, wat jij verwacht wat mensen willen, waar je zelf achter staat en wat er nog niet is.”