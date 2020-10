Zaterdagavond om half elf is de Korte Heuvel uitgestorven: ‘Het lijkt wel zes uur 's nachts’

Casino’s en poolcentra wel tot 1 uur open, tot irritatie van rest horeca Tilburg: ‘Meten met twee maten’

3 oktober TILBURG - Het wordt iedereen gegund, stellen de kroegeigenaren in koor. Maar de onvrede onder kasteleins in Tilburg is momenteel wel groot. Want waar de kroeg momenteel alle gasten om stipt tien uur buiten moet zetten, mogen casino’s en poolcentra nog een paar uurtjes doordraaien.