Zedendelinquent als oppasopa weer in de fout in Tilburg: eis vijf jaar en tbs voor ontucht met buurmeisje (12)

J. verhuist in 2018 naar Tilburg, nadat hij in België zes jaar heeft vastgezeten vanwege de verkrachting van een kind. Als zijn nieuwe buren een baby krijgen, stuurt hij een teddybeer en daarna ontstaat er tussen hem en het gezin een warme band. Tegen hen zegt hij dat hij voor drugshandel heeft vastgezeten. Door de goede verstandhouding komt J. dagelijks over de vloer en past veel op op de kinderen.