Zeer grote brand bij RMR Interieurbouw in Moergestel, loods gaat verloren

Tweetal dat met datingapps slachtof­fers afperste was gevaarlijk: politie moest schieten in Cromvoirt

13 februari CROMVOIRT - Het tweetal uit Tilburg en Kaatsheuvel dat met datingapps slachtoffers maakte was mogelijk vuurwapengevaarlijk, waardoor de politie koos om te schieten bij de achtervolging woensdagmiddag in Cromvoirt. Dat laat wijkagent Marcel de Rouw donderdagavond weten. De politie verdenkt de mannen van het afpersen van meerdere slachtoffers in de afgelopen maanden.