‘Zeer jonge overvallers’ laten diepe sporen achter bij slachtoffers, eigenaar snackbar Paletplein Tilburg vreesde voor zijn leven

,,Kennelijk realiseren ze zich niet wat het doet met iemand als je een pistool of mes op je gericht krijgt’', zegt politiewoordvoerder Willem van Hooijdonk. Volgens hem vreesde de eigenaar voor zijn leven en was de klant bang dat ze zou worden doodgeschoten. De overvallers doen een greep in de kassa en gaan er uiteindelijk met wat geld vandoor.



Bij de overval was ook nog een derde jongen betrokken. ,,Getuigen zagen voor de overval drie jongens in de buurt’', aldus Van Hooijdonk. Twee van hen deden onderweg een bivakmuts op. De derde jongen zou tijdens de overval op de uitkijk hebben gestaan.