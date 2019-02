Zeeslag op de Landschotse Heide in Westelbeers

Dieven stelen pinpas van 88-jarige vrouw in Tilburg en pinnen duizenden euro's

13:13 TILBURG - Een 88-jarige vrouw is donderdagmiddag beroofd van haar pinpas in Tilburg. De vrouw kwam thuis na het boodschappen doen waar een man en een vrouw haar op stonden te wachten. Even later bleken de dieven duizenden euro's te hebben opgenomen.