'Zeg dat ze niet zo stom moeten doen'

'Hee, hallo met de Kindertelefoon, met Lauran." Een twijfelachtig 'hoi' klinkt, gevolgd door een lange stilte aan de andere kant van de lijn. ,,Ik vind het een klein beetje spannend", klinkt het, waarop Lauran antwoordt dat dat niet erg is en meerdere kinderen het spannend vinden om te bellen.

Het is, nagespeeld, het begin van een gesprek zoals Kiki van Broekhoven (26) en Lauran Claassen (20) die vele voeren. Van Broekhoven is kind- en jeugdpsychologe en werkt inmiddels anderhalf jaar als vrijwilliger bij de Kindertelefoon. Daarnaast is zij mentor van nieuwe vrijwilligers in Tilburg. Ook Lauran, liefkozend 'Lau' genoemd, heeft een connectie met psychologie. Hij studeert het aan de Tilburgse universiteit en is pas twee maanden zelfstandig actief bij de Kindertelefoon. Toeval is het niet: meerdere psychologen maken deel uit van het Tilburgse team.

Uit het hele land

Het kantoor in Tilburg is een van de zeven in Nederland en beantwoordt ook uit het hele land telefoontjes. De Kindertelefoon bestaat 40 jaar en staat daar bij stil door Nederland rond te toeren met een even oud busje. Dat staat vandaag in Tilburg.

,,Vertel eens, waarom bel je?" De vrijwilligers benaderen kinderen op een manier waarbij die vooral aan het woord zijn en zelf oplossingen aandragen, onder begeleiding van de vrijwilligers. ,,Ik heb het niet zo fijn op school. Er zijn twee jongens die mij altijd pesten op het schoolplein."

Lauran is meelevend, gaat rustiger praten en gebruikt herkenbare kinderwoorden in een ietwat hogere stem om het meisje te complimenteren voor haar dapperheid. Vragenderwijs achterhaalt hij haar doel van het telefoongesprek. ,,Ik wil dat jullie van de Kindertelefoon naar school komen en tegen die jongens zeggen dat ze niet zo stom moeten doen." Dat gaat niet, maar samen zoeken ze naar een oplossing.

Pesten

Meer dan een kwart van alle telefoongesprekken gaat over pesten. Ook seksualiteit, emotionele problemen, relaties & liefde en geweld zijn onderwerpen die geregeld voorbij komen. ,,Bellen is wellicht een grote stap voor kinderen, dus daarom hebben we sinds 2008 een mogelijkheid tot chatten", aldus de vrijwilligster uit Berkel-Enschot. Ook een forum, in 2011 gelanceerd, is op de website een welkome versterking. Ruim 1,3 miljoen jongeren maken gebruik van het forum om vragen aan elkaar te stellen. Vaak is er een verband tussen de landelijke publiciteit voor een bepaald onderwerp en de vragen die kinderen stellen, zo blijkt uit een landelijk onderzoek van de Kindertelefoon.

'Geen buikpijn'

,,Wat zou je anders willen?" luidt de vraag die Lauran stelt. ,,Ik wil weer fijn buiten kunnen spelen op het schoolplein en geen buikpijn hebben als ze daar weer staan." 'Lau' ontwijkt de negativiteit en speelt in op het leuke gevoel dat het meisje krijgt van het buitenspelen. ,,Ik ga dan met twee vriendinnetjes naar het duikelrek, want een vriendin van mij kan dat supergoed. Die kan voorover duikelen, en achteruit." ,,Goh, wat gaaf zeg!", reageert Lauran. Het meisje is hoorbaar opgewekter en enthousiaster.

Oplossing

,,Heb je zelf al eens gedacht aan een oplossing?" Een lange stilte volgt. ,,Dat vind ik heel moeilijk, want ik durf niet naar buiten te gaan." Lauran probeert het anders en vraagt of het ook wel eens niet gebeurt. ,,Als mijn ouders mij komen ophalen of als ik ze negeer en doorloop, laten ze me wel eens met rust. Dan denken ze misschien dat ik niet bang ben." De oplossing lijkt gevonden. ,,Als ik dat durf, wil ik dat best proberen." Lau is overtuigd dat zij dat durft en wijst op haar moed om te bellen en de situaties waarin ze het al deed. ,,Dat is wel waar. En ik durf ook al op het hoogste duikelrek." Het meisje belooft haar moed in te zetten tegen de twee pestkoppen. Tevreden legt Lauran de telefoon neer en wacht tot de volgende belt.

Dat meisje belde dus niet echt. In hun rollenspel grijpen Kiki en Lauran vrijuit terug op een ooit gevoerd gesprek. Kiki: ,,Het motiveert mij als kinderen anders ophangen dan toen ze belden. Kinderen zijn zo fantasierijk en veerkrachtig. Vaak hebben ze zelf de juiste oplossing, maar moeten wij een beetje ondersteunen om daartoe te komen." Lauran: ,,Het is een kwestie van oplossingsgerichte vragen stellen. Voor de complexe gevallen volgen we een stappenplan, dat we bij trainingen geleerd hebben." ,,Uiteindelijk is het ook een kwestie van aanvoelen, luisteren en daarop inspelen", voegt Kiki toe.

Kinderen bellen trouwens niet alleen met problemen. De Kindertelefoon hoort ook van ze als ze willen 'sparren' over een naam voor hun nieuwe huisdier. En ook wanneer ze het recept voor het bakken van een appeltaart niet snappen.

Vandaag staat het Volkswagen-busje van de Kindertelefoon tussen 11.00 en 16.00 uur op het Besterdplein in Tilburg. In het busje zijn podcasts te horen van mensen die als kind in de afgelopen veertig jaar met de Kindertelefoon hebben gebeld of gechat, waarin ze vertellen over die ervaring.

Volledig scherm Vrijwilliger Lauran Claassen © Max Toemen

Volledig scherm Vrijwilligster Kiki van Broekhoven © Max Toemen