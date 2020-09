Zeker zes verdachten aangehouden na grote vondst illegaal vuurwerk bij Willem II-stadion

VIDEO Groot voetbal­feest in Tilburg ‘mes in de rug van zorgperso­neel’

24 september De gemeente Tilburg heeft vanavond tot woede van velen een groot voetbalfeest toegestaan, waarbij honderden supporters van Willem II de coronamaatregelen schonden. De gemeente greep niet in en na het feest ontstonden relletjes. De politievakbond spreekt van een mes in de rug van het zorgpersoneel. De VVD van een ‘eigen doelpunt in onze strijd tegen corona’.