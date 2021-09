Zelf een stukje Tilburg adopteren om te vergroenen: ‘We keken al jaren tegen die troep aan, ik zag er een parkje in’

Na al die jaren was ze de bende beu, daarom begon Dorien Zonneveld het vervallen hoekje aan de Hoefstraat in Groeseind op te ruimen. Een half jaar later is er een heel park - voor en door buurtbewoners - aangelegd. Ze plukt een tomaatje uit de moestuin, reikt die aan. ,,Proef maar.”



Op dit verloren stukje Tilburg - een lege kavel die al jaren op bebouwing wacht - is het na maanden noeste arbeid goed toeven. Een vijver met fonteintje op zonne-energie, de strook moestuin staat vol met plantjes van buurtgenoten. Er is een speelheuvel voor hondjes, verderop ligt een badkuip die ingegraven moet worden: het volgende vijvertje. Bij de fruitmuur-in-wording klimmen de druiven op, de frambozen volgen. Het picknick-plateau wordt ingericht. Ze lacht: ,,Voor het verslepen van de tegels zoeken we een paar sterke mannen.”



Waar de buurt jaren tegen de troep aankeek, zag Zonneveld er een parkje in. Hulp is er inmiddels te over: in de 'park-whatsapp’ zitten nu twintig tot dertig buurtgenoten, vier of vijf vrijwilligers vormen de vaste kern. En zo gaat het op steeds meer plekken in de stad, want een stukje Tilburg adopteren kan én mag.