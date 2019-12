Zelf meegebracht eten nekt Countryfestival Oirschot

Verkiezing Kies jouw Willem II’er van het decennium!

27 december Het sportjaar zit er bijna op. Over een paar dagen sluiten we het tweede decennium van deze eeuw af. Voor het Brabants Dagblad is dat de reden om op zoek te gaan naar de speler van Willem II die de afgelopen tien jaar in het shirt van de Tilburgse club de meeste indruk maakte. Breng nu je stem uit en bepaal mee wie de Willem II’er van het decennium wordt!