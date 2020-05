Zelf ontwikkelde vak wetenschap op Willem II College krijgt examenstatus

TILBURG - Mooi bericht in een woelige tijd voor het Koning Willem II College in Tilburg. Het in eigen huis ontwikkelde vak wetenschap krijgt er met ingang van komend schooljaar de status van examenvak. Onderwijsminister Arie Slob heeft die toestemming afgegeven.

,,Een erkenning voor al het werk en de tijd die we er de afgelopen jaren in hebben gestoken", zegt afdelingsleider vwo Jan de Veer. Wetenschap is als verplicht vak al een vast bestanddeel van het vwo-pakket binnen de scholengemeenschap. Van brugklas tot en met het vijfde jaar krijgen leerlingen er mee te maken. De leerlijn is binnen de school zelf de laatste jaren stapsgewijs ontwikkeld.

En examenstatus ontbrak er nog aan, maar Slob maakt in een brief duidelijk dat dit vanaf schooljaar 2020/2021 voortaan wel zo is. Dit dan in combinatie met de vakken maatschappijleer en ckv en het profielwerkstuk. Deze vier ‘kleine vakken’ tellen straks samen op tot één cijfer op de eindlijst.

,,We zijn heel blij”, reageert docente wetenschap (en Engels) Elleke van den Berg op het nieuws. ,,Het is ook een erkenning voor de leerlingen. Want het is geen vak waar ze zomaar doorheen fietsen.”

Het Willem II College startte er destijds mee om voor zijn vwo’ers de aansluiting op het wetenschappelijk onderwijs te vergemakkelijken. ,,We hoorden terug dat het goed zou zijn als hen meer academische vaardigheden worden aangeleerd”, zegt De Veer.