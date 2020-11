Zelf oppikken of thuisbezorgd: Maal5 duikt met gezonde maaltijden op in Tilburg

,,Het is ontstaan in coronatijd, alleen is het geen corona-oplossing, maar een oplossing voor de toekomst”, stelt initiatiefnemer Nick Klaassen. Hij zet samen met de ondernemers van Cookaholics het nieuwe concept in de markt. ,,Gezond eten makkelijk bereikbaar maken.”



Mensen kunnen vanaf zaterdag op de website van Maal5 een daghap kiezen. Rendang, thom ka kai, boeuf bourguignon of enchiladas met bbq-chicken bijvoorbeeld. Die maaltijden kunnen vervolgens bij acht pick up-points in de stad worden opgehaald (vanwege corona zijn het even vier) of ze worden thuis afgeleverd. De maaltijden moeten dan nog twintig tot dertig minuten in de oven.